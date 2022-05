Vatertag bei Spargel-Krug

Rosengarten. Seit Jahrzehnten ist er eine feste Größe im Terminkalender und ein beliebter Treffpunkt für Musikfreunde: der Vatertagsfrühschoppen von und mit den legendären Guitar Tigers. Diesmal heißt es „Wie früher: an Vatertag iwwer die Brick!“. Die Kultveranstaltung findet nahezu „an alter Wirkungsstätte“, diesmal in Lampertheim-Rosengarten statt, genauer gesagt auf dem mediterran bepflanzten Hof von Spargel-Krug im Wingertsgewann 8.

Der Frühschoppen an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, beginnt um 11 Uhr (Einlass: 10.30 Uhr). Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro beim Spargelhof Krug sowie per E-Mail an eich@bemedien.com. An der Tageskasse kostet ein Ticket zehn Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Für die Bewirtung sorgt das Gastro-Team von Spargel-Krug.

Die Guitar Tigers spielen beim Frühschoppen im Rosengarten in der aktuellen Besetzung mit Rainer Ackermann (Saxophon, Flöte, Gitarre, Gesang), Paul Amato (Gesang, Gitarre), Hannes Eich (Gitarre, Gesang), den beiden Lampertheimern Hans Heer (Bass) und Rolf Schmidt (Schlagzeug, Gesang) sowie Joe Völker (Keyboard, Gesang) aus Mannheim. Mehr Infos und Termine: www.guitartigers.de. red