Das Vereinsgelände des Angelsportvereins „Rotfeder“ in der Backhausstraße 42 könnte am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 26. Mai, das Ziel vieler Ausflügler werden. Dorthin laden am „Vatertag“ die gastgebenden Petrijünger gemeinsam mit der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) von 11 bis 19 Uhr ein.

Das kulinarische Angebot ist breit aufgestellt, reicht von unterschiedlichen Kaltgetränken über

...