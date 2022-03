Vandalismus auf Kita-Gelände

Lampertheim. Bislang Unbekannte sind am Wochenende über den Zaun der Katholischen Kindertagesstätte Pater Alfred Delp geklettert, haben anschließend Sitzbänke und Blumenkübel umgeworfen sowie mehrere Kinderroller genutzt und danach achtlos liegenlassen. Die Polizei spricht am Montag in einer Mitteilung von „sinnfreiem“ Vandalismus.

Zudem versuchten die Eindringlinge in die Kita einzubrechen und beschädigten dabei ein Fenster der Einrichtung in der Römerstraße, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro.

Die Beamten haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon 06204/93 77 0. off

