Hofheim. Erneut hat es einen Fall von Vandalismus auf dem Friedhof in Hofheim gegeben. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Am Mittwoch, 22. März, seien großflächige Farbschmierereien in den Toilettenräumen der Trauerhalle entdeckt worden. Dabei handele es sich um Buchstaben und um auf den ersten Blick harmlose Tags, also Unterschriften von Sprayern. „Ob mehr dahinter steckt, ergeben eventuell die Ermittlungen der Polizei“, erklärte Stadtsprecher Christian Pfeiffer auf Anfrage.

Die Verwaltung hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Nicht nur wegen der Schmierereien, sondern auch wegen eines eingeworfenen Fensters, das neun Tage zuvor aufgefallen war. Der oder die Täter hätten auch versucht, eine abgeschlossene Tür aufzuhebeln, so Pfeiffer.

Die Verwaltung setzt nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Identifizierung des Täters beziehungsweise der Täter führen. Derweil würden aus Kostengründen die Schmierereien zunächst nicht beseitigt, betonte der Sprecher. Der dadurch entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 2500 Euro. Die Toiletten könnten aktuell noch genutzt werden. Bei weiteren Vorfällen behalte sich die Verwaltung allerdings die Schließung der Anlage vor. Das Beseitigen mutwilliger Schäden an öffentlichen Toiletten habe die Stadt in den vergangenen Jahren – laut Pfeiffer – weit über 10 000 Euro gekostet. off