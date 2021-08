US-Flieger im Ried gelandet

Lampertheim. Erinnern Sie sich noch an das alte Flugzeug? Jahrelang stand bei der Tankstelle Schönnagel (DEA) an der Mannheimer Straße eine ausgediente DC, eine amerikanische Militärmaschine, auf dem Abstellplatz eines Autoverkäufers. Im Jahre 1978 wurde sie endgültig demontiert, um Platz für eine neue Tankstelle zu schaffen.

Die Luftfahrtgesellschaft All-Air, die sich auf Frachtflüge konzentrieren wollte, 1965 gegründet, ging schon nach einem Jahr in Konkurs. In einer Nacht- und Nebelaktion, so eine Notiz im Lampertheimer Stadtarchiv, habe der Gebrauchtwagenhändler damals das ausgediente Flugzeug, das wohl in Darmstadt stand, nach Lampertheim geschafft – um es zu einem Café oder einer Bar umzubauen. Doch dies wurde nie genehmigt, auch aufgrund fehlender sanitärer Anlagen. Daher nutzte er den Flieger zeitweise als Büro. Ja