Unterwegs zu Unbekanntem

Lampertheim. Den Stadtpark und das Naturschutzgebiet Biedensand kennen die meisten Lampertheimer und viele Naturinteressierte aus der Region – doch gibt es in und um Lampertheim noch viel mehr zu entdecken. Diese natur- und kulturräumlichen Besonderheiten müssen Wanderer und Radfahrer nicht auf eigene Faust erkunden, sie können sich auch von ausgebildeten Geopark-vor-Ort-Begleitern führen lassen. Das Lampertheimer Team ist Teil des vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald bereits im Jahr 2002 ins Leben gerufenen Geopark-vor-Ort-Programms mit mittlerweile mehr als 20 Gruppen in der gesamten Region.

Entlegene oder mystische Orte

Ein vom Geo-Naturpark in Zusammenarbeit mit der Stadt neu aufgelegter Flyer stellt nun die insgesamt neun Team-Mitglieder mit ihren thematischen Schwerpunkten vor. Bei ihren Touren beleuchten sie die Natur- und Kulturlandschaft und nehmen die Gäste zu entlegenen oder mystischen und dadurch immer besonderen Orten mit. Eine zentrale Bedeutung in der Themenvielfalt der Lampertheimer Gruppe nehmen der Wald als Lebens- und Naturraum sowie das Naturschutzgebiet Biedensand ein. Dieses Kleinod am Altrhein lässt sich nicht nur naturkundlich, sondern auch poetisch oder sportlich auf einer Jogging-Runde erkunden.

Wer sich den kulinarischen Genüssen rund um den Spargel zuwenden möchte, für den ist die Tour zu den historischen Spargelhäuschen und den Sanddünen des Oberrheingrabens genau das Richtige. Ein solcher Spaziergang lässt sich hervorragend mit einer abschließenden Einkehr in einem der vielen Hofläden und Direktvermarkter kombinieren.

Die Topographie des Rieds bietet beste Bedingungen, die Region mit dem Fahrrad zu entdecken. Die Geopark-vor-Ort-Begleiter haben speziell geführte Radtouren im Angebot, die auf ausgewiesenen Radstrecken rund um Lampertheim verlaufen.

Neben der Kernstadt bieten auch die vier Stadtteile ungekannte Naturschätze, beispielsweise die Maulbeeraue bei Hofheim. Hier lässt sich auch für die jüngere Zielgruppe Interessantes berichten, ebenso bei einem in der Stadtbibliothek angebotenen Steinzeit-Treffen für Kinder.

Dem Flyer des Lampertheimer Geopark-vor-Ort-Teams liegt ein Beiblatt bei, auf dem jeweils die fest terminierten Führungsangebote der folgenden drei Monate abgedruckt sind. Es sind jedoch auch individuelle Terminabstimmungen zu den thematischen Touren möglich. Interessenten wenden sich an das Stadtmarketing Lampertheim, Domgasse 9, Telefon 06206/ 5 80 24 22 oder E-Mail an stadtmarketing@lampertheim.de. red

