Unterwegs mit dem Kescher

Lampertheim. Mit dem Kescher in der Hand und barfuß oder mit Gummistiefeln an den Füßen, geht es an den Teich auf dem Nabu-Gelände „ehemalige Storchenstation“. Nach einer kurzen Einführung begleiten die Nabu-Betreuer Ralf Gerlach und Willi Ganss die Kinder auf der Suche nach Wasserinsekten und Amphibien. Was gibt es zu entdecken? Auf den ersten Blick zeigen sich Libellen, Frösche und Kaulquappen.

Mit dem Blick nur auf das Wasser bleiben viele Lebewesen verborgen. Deshalb erkunden die kleinen Naturforscher mit langsamen Kescherbewegungen zwischen den Algen und Wasserpflanzen die Unterwasserwelt. Das Waten am Teichrand durch den Matsch macht ihnen sichtlich Spaß bei den sommerlichen Temperaturen. Nachdem genügend Teichbewohner eingesammelt sind, setzen die Kinder sie aus ihren Eimern in ein Aquarium, wo sie sie genau beobachten können. Nun gilt es herauszufinden, welche Lebewesen das sind und wie sie heißen. Dazu werden auch Bestimmungsbücher und Info-Blätter herangezogen. Die Kinder sind ganz bei der Sache und fasziniert von den Wasserinsekten, die im Teich leben. Neben räuberischen Gelbrandkäfer- und Libellenlarven sowie roten Zuckmücken können auch Rückenschwimmer, Wasserläufer, -asseln und -skorpione bestimmt werden. „So viele verschiedene Arten leben im Wasser“, staunen die Kinder. Zum Abschluss werden alle Wasserlebewesen behutsam in den Teich freigelassen.

Anke Diehlmann (Naju-Betreuerin) ist besorgt, dass auch dieses Jahr der Wasserstand des Teichs abnimmt, da das Grundwasser weiterhin fällt. „Wenn das so weiter geht, versiegt der Tümpel bald ganz“, merkt sie traurig an. red