Unterschlupf für viele Vogelarten

Hofheim. Der sich immer noch in der Auflösung befindliche Vogelverein hinterlässt weitere Spuren. Diesmal freute sich Vorstandsmitglied Gerdi Greßhoff, die die Vereinsauflösung abwickelt, über eine Ruhebank und die daneben aufgestellte Nistkastenwand, die gegenüber dem ehemaligen Vereinsheim des Vogelvereins „Im Amselpfad“ aufgestellt wurden. Das Vereinsheim ist mittlerweile im Besitz des Turnvereins, der dies für seine vielen Requisiten nutzt. Die eigentliche Idee einer Nistkastenwand hatten schon vor 31 Jahren beim 40-jährigen Vereinsjubiläum der damalige Vorsitzende Hans Wetzel und der ebenfalls verstorbene Vorsitzende Johannes Greßhoff, die beide maßgeblich die Vereinsarbeit prägten. Als Gerdi Greßhoff dann im vergangenen Jahr mit Ortsvorsteher Alexander Scholl Bänke für den Rundwanderweg seitens des Vogelvereins zur Verfügung stellte, lebte der Gedanke wieder auf.

Ideale Anlaufstelle

Bernhard Hossner, bekannt für seine sehenswerten und kreativen Holzarbeiten, fertigte die Nistkastenwand an, die Unterschlupf für Fledermaus, Wiedehopf, Zwergohreule, Meise, Wasseramsel, Bachstelze und den Höhlenbrüter bietet. Die voll gebrauchsfähigen Nistkästen fertigte Hossner, selbst Mitglied des NABU, nach Maßangaben des NABU an. Nur die Deckel sind verschraubt. Hossner versteht sein Werk als Anschauungswand und Anschauungsmaterial verbunden mit der Hoffnung, dass die Wand noch lange steht – spielt der Hofheimer Künstler auf zunehmende Vandalismusschäden im Ortsteil an. Ortsvorsteher Alexander Scholl und Magistratsmitglied Daniel Schaefer packten im Vorfeld ebenfalls mit an und hoben den Boden für das Fundament aus. Gerdi Greßhoff ist sichtbar froh über dieses neue Erinnerungsstück mit der Ruhebank daneben. Ein idealer Platz, an dem vor allem die Mitglieder des Vereins beim Spaziergang innehalten und sich an bessere Zeiten erinnern können, „sonst ist ja alles weg“, so Greßhoff. Alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Nistkastenwand eine ideale Anlaufstelle auch für die hiesigen Kindertagesstätten in Hofheim oder die Grundschüler sein kann, die in früheren Zeiten gerne beim Einkochen des Wintervogelfutters in den „Amselpfad“ kamen. Alexander Scholl versprach, den idyllischen und ruhigen Fleck bei der nächsten Überarbeitung des Hofheimer Rundwanderweges mitaufzunehmen. fh