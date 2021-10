Unterirdische Müllcontainer

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) und die Baugenossenschaft Lampertheim (BGLA) gehen bei der Abfallentsorgung für die Wohnungen der BGLA in der Planckstraße und Daimlerstraße neue Wege: Statt der üblichen Abfallbehälter setzen sie auf ein modernes Unterflursystem, wie es zum Beispiel auch in Großstädten im Einsatz ist. Die Abfälle können von den Bewohnerinnen und Bewohnern bequem über einen Einwurf entsorgt werden und fallen dann durch einen Schacht in einen unterirdischen Container. Bei der Einsammlung wird dieser von einem Spezialfahrzeug in einem Arbeitsgang entleert – das spart Kraft und Zeit. Zudem senkt das System die Geruchsentwicklung, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nach einer erfolgreichen Probeleerung Ende September solle das System zeitnah zur Verfügung stehen.

Der ZAKB und die BGLA sehen in dem Projekt „eine moderne, saubere und platzsparende Antwort auf die Herausforderungen einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung“. Sollte es sich bewähren, sei der Einsatz auch für weitere Objekte denkbar. red