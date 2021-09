Unterhaltung an vielen Orten

Lampertheim. Nebel lag am Morgen des Kerwesonntags über Lampertheim und so lief der Festtag langsam an. Bald aber löste sich der Dunst auf und die Sonne schickte ihre wärmenden Strahlen. Genau rechtzeitig: Denn einige Vereine hatten zum Frühschoppen geladen und ein buntes Programm erwartete die Gäste mancherorts in der Spargelstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Kanu-Club 1952 erfreute der Lampertheimer Sänger und Gitarrist Manfred „Männe“ Beck mit Songs aus den 1960ern und 1970ern die Besucher. Zur Stadionkerwe trat der Männerchor des MGV 1840 auf, der von Chorleiterin Elisabeth Seidl und Vizechorleiter Fritz Medert dirigiert wurde. Auf einen Weißwurst-Frühschoppen setzten die Handballer des Turnvereins 1883. Und auf dem Hof des Bauernladens Steinmetz aßen die Gäste Kerwe-Spezialitäten wie Kartoffelsuppe und Zwetschgenkuchen. Unterdessen verwandelten dort Ute Gabel-Schader und ihr Team beim Kinderschminken etliche Mädchen und Jungen in wilde Tiger.

Viel zu lachen gab’s bei der Aktionsgruppe Meute in Neuschloß. Mundartakteur Peter Gutschalk und Band gaben in dem Stadtteil ein Stelldichein. Rock und Kabarett entpuppten sich als erstklassige Mischung.

Peter Gutschalk ist allerdings auch dafür bekannt, dass er nicht nur Possen reißt, sondern auch Denkanstöße liefert. Er nahm das Zusammenleben von Mann und Frau aufs Korn, erinnerte sich an seine Kindheit und Jugend und schaute wehmütig zurück auf seine Heimatstadt Lamberde vor 30 bis 40 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gutschalk wird sentimental

Bei der ersten Szene ging es humorvoll um helfende Männer bei der Hausarbeit, beim Einkaufen, beim Verschönern des Heims und der Wahl der Kleidung. Beim weiblichen Geschlecht werde die Einkaufstasche nach dem Outfit gewählt. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen wurde von Gutschalk mit ausgeprägter Mimik und Gestik herausgearbeitet – mit dem Ergebnis: „Frauen ticken anders“. Und wenn die Männer im Alltag nicht so recht mitzögen, würden sie mit ausgeprägtem Schweigen oder Zornesblicken gestraft. Am Ende aber sei alles wieder gut.

Bisweilen wurde der Kabarettist jedoch auch sentimental. Die Kaiserstraße sei eine belebte Zone und der Mittelpunkt der Innenstadt gewesen – mit Geschäften und Lokalen. „Im Kaufhaus Christmann gab es Kleidung für Mann, Frau und Kinder“, betonte Gutschalk. Und noch ein paar Jahre zuvor strömten Lampertheimer und Menschen aus dem Umland in Clubs, Diskotheken und das Kino Astoria. Heute aber sei die Innenstadt nicht mehr so attraktiv. Sie sei so grau wie die Platten auf dem Schillerplatz.

Wirklich Trubel herrschte in der Spargelstadt im Jahr 1984, während des Hessentags, erinnerte sich der Kabarettist. „Doch auf einmal wurde es ruhig in Lampertheim. Viele sind weggegangen“, bedauerte Gutschalk. Dennoch habe es Neuerungen gegeben. Die Ideen dazu seien in der Bevölkerung entstanden. Dann aber schwenkte der Kabarettist um und schwärmte geradezu: „Macht mal die Augen auf, wie schön wir es haben“.

Wie zum Beweis war am Nachmittag die Innenstadt Anziehungspunkt. Der Weltladen war geöffnet und der Verein Eine Welt Lampertheim lud zum geselligen Beisammensein mit Verkauf und einem musikalischen Rahmenprogramm ein. Der Reihe nach musizierten und sangen Lampertheimer Künstler und ihr Specialgast Silvia Brown. Zum Mikrofon griff auch die Musikerin Christine Francois sowie Sänger Matthias Braun. Hans Heer spielte Bass und die Männer am Klavier waren Frank Hurrle und Günther Baus.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Pfarrgarten bewirteten indes die St. Georgs Pfadfinder und die Band 100 Puls spielte Folk, Austropop und Lagerfeuer-Sound. Zu vorgerückter Stunde standen schließlich die Kerweborscht im Bühnennebel und Christoph Oberfeld hielt seine Kerweredd mit dem altbekannten Schluss: „Wem gehört die Kerwe?“ Und die Zuschauenden grölten: „Unsa“.