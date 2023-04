Unter Drogen am Steuer

Lampertheim. Einen 29 Jahre alten Autofahrer haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Montagabend in der Schöne Weibergasse in Lampertheim angehalten. Wie die Pressestelle der Polizei berichtet, bemerkten die Ordnungshüter dabei rasch, dass der 29-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein anschließender Test reagierte auch tatsächlich positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. red

