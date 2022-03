Unrat sorgt für Unmut

Lampertheim. Viele leere Kräuterlikörflaschen, Bauschutt, Kabelisolierung und sonstiger Müll wurden auf die Schubkarre geladen. „Am Samstag fand in Lampertheim die Aktion ,Saubere Gemarkung’ statt, und auch wir haben fleißig mit angepackt“, erklärt Ralf Gerlach, Vorstandsmitglied der Spargelstädter Nabu-Gruppe.

Pflegemaßnahmen notwendig

Der Stolz der Naturschützer ist die Grube Feuerstein. Diese ehemalige Sandgrube hat sich mit der tatkräftigen Unterstützung durch die Nabu-Ehrenamtlichen zu einem schützenswerten Lebensraum entwickelt. Die Grube ist zum Rückzugsgebiet für bedrohte Tiere und Pflanzen geworden. So wanderten Amphibien über den Waldradweg zum Feuersteinsee, um dort abzulaichen, sagt Gerlach. Darum führten die Naturschützer in dem Gebiet umfangreiche Pflegemaßnahmen in unzähligen Arbeitsstunden durch. „Auf dem Weg von der Heide zur Grube Feuerstein haben wir einen großen Haufen von Kabelisolierung gefunden. Wir vermuten, da hat jemand irgendwo Kabel geklaut, die Isolierung abgeschnitten und das Kupfer mitgenommen, um es zu verkaufen. Diese Kabelisolierung hat derjenige einfach in die Natur geschmissen, und wir müssen nun den Müll entsorgen“, bedauert Gerlach. Letztendlich füllten die Naturschützer zwölf große blaue Säcke mit Unrat. „Wir hatten uns in zwei Gruppen mit je fünf Personen aufgeteilt und waren zwei Stunden unterwegs“, berichtet der Naturschützer. roi

