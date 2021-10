Ungefährdeter Sieg zum richtigen Zeitpunkt

Lampertheim. Am sechsten Spieltag fuhren die Kegler der SG Lampertheim einen ungefährdeten Sieg gegen die SG Dossenheim ein. Die Gäste traten mit einer extrem schwachen Mannschaft in der Biedensandhalle an. Zudem musste der Ex-SGler Ralf Schmitt sein Spiel verletzungsbedingt aufgeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Holger Thiemig (566), Justin Krämer (528) und Steffen Back (560) konnten in der ersten Hälfte all ihre Duelle ohne Satzverlust gewinnen. Justin Krämer kam dabei zwar nicht richtig in sein Spiel, doch Thiemig und Back zeigten sich gegenüber den Vorwochen verbessert. Neben der 3:0-Führung stand zudem noch ein Plus von 261 Holz.

Ebenso stark verbessert zeigten sich der Tagesbesten Niklas Schulz (586) und Patrik Strech (580), die von Karlheinz Fellner (550) ordentlich unterstützt wurde. Auch hier gingen alle Mannschaftspunkte an die Lampertheimer, sodass mit 3370:2947 der erste 8:0-Sieg im neuen Spielsystem gefeiert werden konnte. Zwar gelang dieser Sieg gegen einen schwachen Gegner, doch am Ende zählen die beiden Pluspunkte, um den Kontakt an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Am kommenden Wochenende kommt es zum nächsten wichtigen Duell im Nachholspiel gegen KC Olympia Nussloch auf der Bahnanlage in Walldorf. Mit dem Erfolg im Rücken lässt (sich die Reise nach Walldorf etwas entspannter antreten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die zweite Mannschaft unterlag hingegen gegen SKC Hockenheim mit 1,5:6,5 bei einem Endergebnis von 3044:3134. Bester Spieler war Angelo Barbagallo (536) und Neuzugang Theo Kelidis (530). Die dritte Mannschaft der SG Lampertheim hatte gegen die Damen des DKC Eppelheim mit 2:4 (1999:2008) das Nachsehen. Bester Lampertheimer war Hans Schader mit 531 Holz red