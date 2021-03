Lampertheim. Vier Fahrzeuge waren am Mittwochnachmittag in einen Auffahrunfall verwickelt, der sich in der Neuschloßstraße im Bereich der Unterführung ereignete. Weil die Ampel Rot zeigte, musste der Verkehr warten. Dies hat ein 22-jähriger Mann zu spät bemerkt und ist, in Richtung Römerstraße unterwegs, auf die wartenden Fahrzeuge aufgefahren. Durch den Aufprall wurden drei weitere Autos aufeinander geschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 30 000 Euro. urs