Umweltbildung auf spielerische Weise

Lampertheim. Zwölf Kinder der Kanuakademie des WSV Lampertheim hatten die ersten beiden Ferienwochen mit Aktionen in und am Wasser, aber auch Ausflügen und kreativen Projekten am Vereinsgelände keine Chance auf Langeweile: Um sich mediterranen Klima anzupassen, standen vormittags, solange es noch relativ kühl war, Ausflüge auf den Spielplatz oder ins Eiscafé auf dem Programm. Gleich mehrmals ging es denn auch ins kühle Nass der Biedensand Bäder.

Über die heißen Mittagsstunden standen Gesellschafts- und Kartenspiele im Schatten der Bäume hoch im Kurs, aber auch kreative Projekte wurden von den Kindern gerne angenommen. So bastelten und gestalteten manche schon mal ihr eigenes Wunschkajak, während andere Blüten für Trockenbilder sammelten und wieder andere bunte Namensschilder für ihre Kleiderboxen malten. Ein jährlich wiederkehrendes Ritual ist das Batiken: Nach T-Shirts und Sportbeuteln sollten es in diesem Jahr Kissenhüllen für das heiß geliebte Kuschelkissen werden, die alle Kinder eifrig wickelten und färbten.

An den Nachmittagen ging es dann aufs Wasser. Der Altrhein lockte zu Versuchen im Stand-up Paddeling, zum Paddeln und natürlich zum Spiel und zur Abkühlung. Fast nebenbei aber doch sehr intensiv beschäftigten sich die Kinder, die täglich im Freien spielen und ihren Sport am Wasser machen, mit Umweltthemen wie dem Niedrigwasser im Altrhein, der außergewöhnlichen Menge an Wasserlinsen, der großen Hitze und der damit verbundenen Dürre.

Ideal dazu passte das Highlight der beiden Wochen: ein ganztägiger Ausflug mit den beiden Vereinsbussen in die Klimaarena nach Sinsheim. Im Rahmen des Projektes „Anpfiff ins Leben – Jugendräume“ erhielten die Grundschüler eine Führung durch die Klimaarena, konnten in der interaktiven Ausstellung ihr Wissen und ihre Erfahrungen zum Thema Klimawandel erweitern und sich spielend in nachhaltigem Denken und Handeln üben – von Energie- und Wasser über die Mobilität bis hin zum Einkauf.

Die selbsterlaufene Energie zum Kartfahren oder die Rettung eines kleinen Eisbären von seiner Scholle waren ebenso eindrückliche Erlebnisse wie die virtuelle Reise in eine vom Klimawandel geprägte Zukunft. So nahmen die Kinder viele Ideen und Erfahrungen aus der Klimaarena mit. Bei einigen auch verbunden mit dem Wunsch, diese Erfahrung mit der Familie zu wiederholen. red