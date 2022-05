Umgang mit Smartphones

Lampertheim. Zwar hat das neue Semester der Lampertheimer Volkshochschule schon begonnen, doch zu einigen Kursen gibt es noch freie Plätze. Ab dem 16. Mai findet montags von 17 bis 18.30 Uhr der Kurs „Smartphones für Einsteiger“ statt. In diesem Kurs wird erklärt, ein Smartphone nach den eigenen Bedürfnissen zu nutzen. Dabei wird über das Einrichten von Smartphones, sowie deren Verwendung beispielsweise zur Kommunikation oder für persönliche Hobbys gesprochen – ohne eventuelle Gefahren auszublenden. Dabei gibt es auch praktische Tipps.

„Das erste Smartphone aus Elternsicht“ ist Thema des Kurses, der ab dem 20. Juni montags von 18.30 bis 20 Uhr stattfindet. Dabei geht es um die Frage nach dem richtigen Alter für den freien Zugang zu einem Smartphone, das richtige Verhältnis zwischen Kontrolle und Privatsphäre, pädagogische Konzepte und die Wahl des passenden Geräts. Darüber hinaus werden über Gefahren und technische Möglichkeiten zur Regulierung des Smartphone-Konsums gesprochen.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind möglich in der Geschäftsstelle der vhs, Telefon 06206/ 93 53 64, über die Homepage www.lampertheim.de oder per E-Mail an vhs@lampertheim.de. Die Volkshochschule Lampertheim verpflichtet alle Teilnehmer dazu, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Er darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. red

