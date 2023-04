Umfangreiches Angebot für Kinder

Lampertheim. Der Wassersportverein Lampertheim hat viele Kindergruppen, in denen Sport und Spaß vereinbart wird. In den Kinderturngruppen geben sich Carmen Geppert und Patrica Altamore in jeder Sportstunde größte Mühe, etwas Besonderes zu bieten. Sie sehen es als besonderen Dank, wenn die Kinder am Ende der Übungsstunde nicht nach Hause wollen. Ständig wird auch der Übungspark durch den Kauf neuer Geräte erweitert – sehr zur Freude der Kinder. Kinderturnen wird von zwei bis vier Jahren mittwochs und von vier bis sechs Jahren donnerstags in der WSV-Halle angeboten.

Die Kanusportgruppen trainieren zwei bis drei mal die Woche – und auch hier geht um Spaß im Sport. Im Winterhalbjahr geht auch mal zum Klettern oder Schlittschuh laufen. Aber es gibt auch gemütliche Nachmittage mit Lagerfeuer und Stockbrot. Im Sommerhalbjahr geht es natürlich in die Boote. Je nach Entwicklungsstand ins kippstabile Boot oder in Schülerboote. Fortgeschrittene freuen sich auf die Rennboote. Wer Schüler- und Rennboote beherrscht, kann dann an Wettkämpfe teilnehmen.

Eine Besonderheit im Wassersportverein ist die Kanuakademie: eine Nachmittagsbetreuung für Kinder ab der ersten Klassenstufe. In der Grundschule werden die Kinder nach dem Unterricht von der Schule abgeholt und zum Verein gebracht, wo sie ein Mittagsessen bekommen, danach geht es an die Hausaufgaben. Bewegung in der Vereinshalle oder auf dem Vereinsgelände ist immer möglich. Organisierte Übungsstunden sind zwei bis drei mal die Woche angesetzt, wenn die Kinder schwimmen können dürfen sie auch in die Boote.

Besonders in der WSV-Kinderbetreuung ist der Betreuungsschlüssel: Auf 20 Kinder kommen drei bis vier Betreuerinnen und Betreuer. In allen Gruppen dürfen die Kinder auch einfach mal zum Schnuppern vorbei kommen und wenn es ihnen Spaß macht, steht den weiteren Besuchen nicht im Wege.

Geschnuppert werden kann nach den Osterferien auch in der Kanu AG der Pestalozzischule, die dienstags und donnerstags ab 14.30 Uhr stattfindet. Interessierte können sich an Dieter Brechenser per E-Mail an Dieter.Brechenser@web.de wenden. red