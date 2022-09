Übung bei der BASF

Lampertheim. Die Werkfeuerwehr der BASF Lampertheim wird am kommenden Mittwoch und am Donnerstag, 7 und 8. September, ihre jährliche Einsatzübung auf dem Firmengelände in der Chemiestraße 22 abhalten. „Die Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr üben dabei die spezifische Brandbekämpfung in Industrieanlagen“, heißt es vom Unternehmen.

Während der Übung könne es zu sichtbarem Feuerschein sowie Rauchentwicklung im Bereich des Werksgeländes kommen, „da das Szenario sehr realitätsnah simuliert wird“, teilt die BASF zudem mit. Es bestehe aber zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Da es sich um eine Gemeinschaftsübung handelt, seien auch die Freiwilligen Feuerwehren von Lampertheim und Bürstadt beteiligt. red