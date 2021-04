Überrascht und erfreut zugleich

Zur Meldung „Karlsbader Straße im Blick“ im SHM vom 8. April:

Sehr überrascht war ich, dass die Hofheimer SPD am Samstag zur Informationsveranstaltung „Roter Tisch“ zum Thema Karlsbader Straße eingeladen hat. War es doch dieselbe SPD, die vor fünf Jahren in Lampertheim die qualitative Verbesserung dieser Straße mit abgelehnt hat. Sogar im Hofheimer Ortsbeirat votierte ein Genosse gegen den eigenen Antrag, eine Beleuchtung in der verlängerten Karlsbader Straße zu installieren.

Damals wie heute wird diese Straße auch als Schulweg genutzt. Auch aus diesem Grund hat die Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) dies mit zum zentralen Wahlthema gemacht. Erfreut bin ich allerdings, dass bei den Sozialdemokraten anscheinend ein Umdenken stattgefunden hat. Besser wäre es jedoch gewesen, die SPD hätte mit allen im Ortsbeirat vertretenen Fraktionen vorab mal gesprochen, da dieses wichtige Thema, gerade weil es schon einmal abgelehnt wurde, auf eine breite Basis gestellt werden sollte. Nur durch Einigkeit in Hofheim kann man in Lampertheim etwas erreichen. Da aber die kommende Koalition in der Stadtverordnetenversammlung noch gar nicht feststeht, kommt die SPD diesmal eventuell um eine negative Entscheidung herum.