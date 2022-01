Ueberle der Erste in der Hallenbadgalerie

Lampertheim. In Lampertheim gibt es einen neuen Raum, in dem Lampertheimer Künstler ihre Werke öffentlich ausstellen können. Der Hobbykünstler Willi Ueberle macht als erster Gebrauch davon. Der 70-Jährige präsentiert einige seiner Malereien und eine Holzskulptur in der neuen Hallenbadgalerie.

Hier, im Obergeschoss des Schwimmbads, in dem vor der Sanierung ein Café beheimatet war, hat die Biedensand-Bäder GmbH jetzt einen hellen, freundlichen Aufenthaltsbereich gestaltet. Tische und Stühle sowie Kaffee-, Getränke- und Snackautomaten laden zur Pause während oder zur Stärkung nach dem Badbesuch ein. Und wer hier verweilt, kann nicht nur den anderen Badegästen beim Schwimmen zuschauen, sondern auch Ueberles Kunst bewundern.

Mit dem Hochdruckreiniger

Die ist abstrakt, aber dennoch eindrucksvoll. Der Lampertheimer arbeitet im Stilmix. Keines seiner Werke ist eindeutig ein Aquarell oder ein Acrylbild. „Meistens arbeite ich mit einer Mischung aus Gouache-, Acryl- Öl- und Aquarellfarben“, erklärt Ueberle während der offiziellen Eröffnung der Hallenbadgalerie durch den Ersten Stadtrat und Biedensand-Bäder-Chef Marius Schmidt.

„Und oft kommt der Hochdruckreiniger zum Einsatz, um Effekte zu erzeugen“, sagt Ueberle weiter und deutet auf die geschwungenen Linien in einem seiner Werke. Der Senior freut sich, dass es mit der Hallenbadgalerie für Lampertheimer (Hobby-)Künstler eine neue Möglichkeit gibt, ihr Schaffen und Können einer interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. In der Vergangenheit hat er seine Werke in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Lampertheim, im Amtsgericht, in Hummels Scheuergalerie oder auch bei anderen Gelegenheit gezeigt. Er hofft, dass seine hiesigen Künstlerkollegen von diesem neuen Angebot rege Gebrauch machen werden.

Laut Marius Schmidt sollen die kleinen Werkschauen alle Vierteljahr wechseln – wenn das Interesse entsprechend groß ist. Darauf hofft er, der in seinem Dezernat auch für Kultur und Bildung zuständig ist, denn er wertet die Hallenbadgalerie auch als eine Art lokale Kulturförderung. „Hier können wir zeigen, welche Talente es in Lampertheim gibt, die nicht selten an unserer Volkshochschule ausgebildet wurden“, so Schmidt.

Ort der Begegnung

Der neue offene Raum oberhalb des Eingangsbereichs soll aber, wenn es nach Schmidt geht, noch auf vielfältigere Weise genutzt werden. „Es soll ein Ort der Begegnung werden“, wünscht er sich. So kann der Raum, zu dem auch Toiletten und eine ausgestattete Küche gehören, auch für Treffen oder Veranstaltungen genutzt werden. Zum Beispiel könnten Vereine ihn für Versammlungen oder Aktionen nutzen. Die Miete kostet 50 Euro zuzüglich 30 Euro Reinigungspauschale.