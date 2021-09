U18-Junioren mit Remis

Hofheim. Nicht ganz so rund läuft es für die Jugend des Tennisclubs. In vier Partien gab es lediglich einen Zähler für die Hofheimer. Für diesen zeigten sich die Junioren U18 beim 3:3 in Bobstadt verantwortlich. Zwei Einzelsiegen von Nils Schade (6:4/6:2) und Elias Glaser (6:2/6:3) standen Niederlagen von Nicolas Graf (4:6/6:2/6:10) und Luca Siebenhaar (6:7/1:6) entgegen. Siebenhaar/Schade (4:6/4:6) unterlagen knapp, Graf/Glaser (1:6/6:4/10:6) retten den Punkt im Derby.

In der gemischten U18 bilden die Hofheimer mit Bobstadt eine Spielgemeinschaft. Die MSG unterlag dem TC Ober-Ramstadt mit 2:4. Mehr als zu zwei Zählern durch Florian Windheuser (6:2/6:3) und Wenz/Siebenhaar (6:3/6:4) reichte es nicht. Ohne Erfolg blieben Bianca Wenz (1:6/2:6), Lena Siebenhaar (1:6/4:6), Nico Witt (3:6/1:6) und das Doppel Windheuser/Witt (4:6/0:6).

Die gemischte U15 der Hofheimer unterlag bei der MSG Bürstadt/Biblis mit 2:4. Florian Laurinawitsch (6:3/6:4) und das Doppel Geyer/Laurinawitsch (6:1/6:1) punkteten für die Gäste. Unglücklich scheierten Lameli/Vranjkovic (4:6/6:1/8:10) an ihren Gegenübern. Zuvor verloren Katharina Geyer (1:6/5:7), Mika Lameli (3:6/5:7) und Leni Vranjkovic (2:6/6:3/6:10) in den Einzeln. Die ebenso mit Bobstadt kooperierende U10 scheiterte mit 2:4 an den Gästen aus Viernheim. Die Doppelschwäche gab den Ausschlag. Von Dungen/Czogalla (3:6/6:7) und Deters/Himmelreich (2:6/2:6) gaben beide Partien ab. Davor stand es 2:2, nachdem Sophia von Dungen (3:6/6:4/10:5) und Benjamin Czogalla (3:6/6:4/10:7) punkten konnten. Lio Deters (2:6/2:6) und Sofia Bär (2:6/3:6) unterlagen beide in zwei Sätzen. fh