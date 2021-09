U12-Juniorinnen feiern Meisterschaft

Lampertheim. Wechselhaft wie zuletzt das Wetter waren auch die Ergebnisse der Jugendabteilung des TC Lampertheim. Eine 2:4-Schlappe in Bensheim kostete den U10-Junioren den ersten Tabellenplatz. Die Bensheimer gingen nach den Einzeln mit 3:1 in Führung. Ein Doppelsieg reichte zum 4:2-Endstand, womit sich die Gastgeber an die Tabellenspitze setzten. Für Lampertheim spielten Luis Wegerle 2:6/2:6, Philipp Chiorean 2:6/2:6, Moritz Baum 3:6/6:2/10:8, Ben Bauer 2:6/2:6 sowie die Doppel Wegerle/Chiorean 2:6/3:6 und Baum/Bauer 6:4/6:7/10:8.

Den U12-Junioren gelang ein 4:2-Heimsieg über Viernheim. Nach den Einzelsiegen von Nevio Huy (6:3/6:0), Finn Unger (7:6/1:6/10:7) und Philipp Chiorean (6:4/7:6) führten die Gastgeber mit 3:1 nach den Einzeln. Das zweite Doppel mit Huy/Chiorean (6:0/6:1) holte den Siegpunkt, die Niederlagen von Phil Jordan (2:6/2:6) und Jordan/Unger (2:6/1:6) fielen nicht ins Gewicht.

Nicht zu stoppen: die U12-Juniorinnen der MSG Lampertheim. © fh

Mit 1:5 mussten sich die U15-Junioren der dritten Garnitur von BW Bensheim geschlagen geben. Lediglich David Orban (6:2/6:3) siegte in zwei Sätzen, Titus Chiorean musste sich knapp im dritten Satz mit 12:14 geschlagen geben. Ansonsten setzte es Niederlagen für Silas Unger 2:6/3:6, Niklas Bauer 2:6/4:6, David Orban 6:2/6:3 sowie für die Doppel Unger/Bauer 3:6/2:6 und Chiorean/Orban 5:7/4:6.

Makellose Bilanz

Die mit Hüttenfeld als MSG Lampertheim startenden U12-Juniorinnen trumpften in Heppenheim mit 5:1 auf. Mit 12:0-Punkten ist den Nachwuchstalenten Platz eins nicht mehr zu nehmen. Für das Meisterteam spielten in der Kreisstadt Anna Hermann 6:3/6:0, Luisa Brückmann 6:1/6:2, Tamia Stollhofer 6:0/6:2, Lilli Will 6:7/6:2/8:10, Hermann/Stollhofer 6:0/6:1, Brückmann/Will 6:2/6:0.

Chancenlos waren die Juniorinnen U18 beim 1:5 gegen den TC Nauheim. Bereits nach den Einzeln stand der TC Nauheim mit 4:0 als Sieger fest. Es spielten Alisija Hervogovac 0:6/3:6, Carlotta Wolf 1:6/1:6, Leonie Strauß 6:3/2:6/6:10, Amelie Groß 1:6/1:6, Hervegovac/Wolf 1:6/2:6 und Strauß/Groß 6:2/6:4. fh