TVL will gleich vorlegen

Lampertheim. Mit einem Derby starten am Sonntag (18 Uhr) die Handballer des TV Lampertheim in die neue Bezirksoberliga-Saison. Und das Duell gegen die neugegründete Männerspielgemeinschaft MSG Lorsch/Einhausen sieht TVL-Trainer Achim Schmid in der kurzen Runde ohne Rückspiele bereits als richtungsweisend an.

„Es gibt drei, vier Mannschaften, die ganz oben stehen werden und dahinter ein ganzer Pulk von Teams, die um die Plätze bis Rang sieben streiten“, erwartet Schmied einen heißen Kampf um die Plätze fünf bis sieben. Der Hintergrund ist klar: Nach der einfachen Runde spielen die ersten sieben um den Aufstieg, die hinteren sieben um den Abstieg „und da will niemand hin“, so der TVL-Coach: „Wenn man unter die ersten Sieben kommt, dann hat man danach überhaupt keinen Druck mehr und kann auch seine Mannschaft in Ruhe weiterentwickeln.“

Auch Lorsch/Einhausen will möglichst in die Aufstiegsrunde kommen und entsprechend hat das Derby für beide Seiten große Bedeutung: „Ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten um Platz sieben darf man in dieser kurzen Runde eigentlich nicht verlieren“, unterstreicht Schmied.

Einige Fragezeichen

Allerdings sind die Voraussetzungen bei den Spargelstädtern vor dem ersten Saisonspiel alles andere als ideal: Seit zwei Wochen muss Schmied mit einer dünnen Besetzung im Training leben: „Wir haben einige kranke und angeschlagene Spieler. Nichts Wildes, aber man muss mal schauen, wie sich das bis zum Sonntag entwickelt.“ So stehen hinter den Einsätzen von Tim Pfendler, Alexander Kühr, Robin Kettler und Lukas Heiler Fragezeichen. „Aber ganz egal, wer da ist: Wir wollen gewinnen und haben auch die Qualität dazu“, will sich Schmied mit seinem Team auf keinen Fall verstecken. „Bis auf die letzten beiden Wochen war die Vorbereitung wirklich gut und wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“, ist er überzeugt.

Vor der MSG Lorsch/Einhausen mit dem ehemaligen Lampertheimer Coach Norbert Metzger auf der Trainerbank, hat Schmied durchaus Respekt: „Wir sind einfach nicht in der Situation, irgendjemanden zu unterschätzen. Lorsch/Einhausen ist gut besetzt, aber ebenso wie wir in einem Umbruch“, erwartet der TVL-Coach eine enge Partie.

„Wichtig wird sein, dass wir unsere Fehler weiter minimieren und in der Deckung gut stehen“, will er zwar nach wie vor ein schnelles Umschaltspiel seiner Mannschaft sehen, aber nicht mehr so hektisch wie zuletzt: „Wir haben oft überdreht und dadurch den Ball gleich wieder verloren. Das muss eindeutig besser werden. Deshalb: Lieber etwas langsamer und damit sicherer.“ me