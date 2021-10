TVL II plant sorgenfreie Saison

Lampertheim. „Endlich wieder eine normale Runde spielen“, das ist die Hoffnung von Stefan Diesterweg, dem Trainer der Bezirksliga-B-Handballer des TV Lampertheim II. Nach über einem Jahr Pflichtspielpause kann der Coach zwar noch nicht einschätzen, wo seine Mannschaft steht, aber er ist zuversichtlich, dass ein Platz im sicheren Mittelfeld herausspringt.

Dabei ist die B-Liga die einzige Männer-Staffel im Bezirk, die eine normale Runde mit Hin- und Rückspiel durchführt. Die elf Teams spielen wie vor Corona gewohnt ihren Auf- und Absteiger aus. Los geht es für den TVL am 31. Oktober mit dem Heimspiel gegen die HSG Dornheim/Groß-Gerau, die im Tableau weit vorne erwartet wird. „Aber Favorit ist mal wieder der TV Büttelborn III“, rechnet Diesterweg erneut mit dem Serienmeister, der immer wieder mit höherklassig erfahrenen Routiniers aufläuft. Diese haben aber auch die Spargelstädter inzwischen zu bieten: Allen voran Dirk und Michael Redig.

A-Ligist Biblis im Test besiegt

Routinier Nils Lochbühler spielt ab sofort für die zweite Mannschaft des TVL. © Nix

Ansonsten hat der Trainer eine gesunde Mischung aus jungen Akteuren aus der eigenen Jugend und einigen erfahrenen Haudegen beisammen. Viel wird allerdings davon abhängen, mit welcher Formation der TVL II auflaufen wird. In der Vergangenheit war es kaum an zwei Wochen in Folge möglich, mit dem gleichen Team zu spielen. Immer wieder fehlten Akteure. „Das ist nun mal das Leid eines Zweitmannschaftstrainers“, meinte Diesterweg schon häufiger und dies wird auch für die neue Runde gelten, in der er auf dem Papier 18 Spieler zur Verfügung hat, aber schon in der Vorbereitung meist einige Ausfälle hatte.

Dass sie eine gute Rolle spielen können, das zeigten die Lampertheimer aber auch schon: So gewannen sie das Testspiel gegen den A-Ligisten TG Biblis mit 36:33 – und das ohne die beiden Redigs, dafür aber mit einem Nils Lochbühler in Torlaune. Der von der ersten Mannschaft in die Reserve gewechselte Rückraumspieler traf gegen die TGB gleich zehnmal und zeigte, wie wichtig er für die B-Liga-Truppe sein kann. me

