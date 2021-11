TVL geht zum Auftakt leer aus

Lampertheim. So hatte man sich die Saisonpremiere beim TV Lampertheim nicht vorgestellt: Gegen die neugegründete MSG Lorsch/Einhausen, einer Spielgemeinschaft aus der Tvgg Lorsch und dem TV Einhausen im Männerbereich, unterlagen die Spargelstädter in eigener Halle mit 22:25 (9:13).

„Auf Augenhöhe“

„Das schmerzt schon, weil es gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz sieben war“, meinte TVL-Coach Achim Schmied im Anschluss. Und Rang sieben nach der einfachen Runde ist schließlich entscheidend, ob man danach um den Abstieg oder den Aufstieg weiterspielt. „Es waren Nuancen, die den Ausschlag gegeben haben. Es hätte auch zu unseren Gunsten laufen können“, so Schmied nach dem in seinen Augen „flotten Spiel auf Augenhöhe“.

Lampertheim war in der ersten Hälfte bis zum 8:8 (21.) auf Augenhöhe, dann schlichen sich Nachlässigkeiten ein, was Lorsch/Einhausen mit dem früheren TVL-Coach Norbert Metzger auf der Trainerbank, zu einem 4:0-Lauf zum 12:8 (28.) nutzte. „Da haben wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen“, ärgerte sich Schmied: „Da fehlte uns dann vielleicht auch ein bisschen Erfahrung im Kader, ein, zwei Spieler, die dann auch mal einen Angriff bis zum Zeitspiel ausreizen, um einfach auch dem Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen.“

Im zweiten Abschnitt kämpften die Spargelstädter um den Anschluss, beim 18:18 (51.) gelang Felix Nieter endlich wieder der Ausgleich. Doch die Gäste konterten, legten wieder zwei Tore vor (18:20), ehe der TVL wieder zum 20:20 und danach zum 21:21 und 22:22 egalisierte. „Wenn es uns da einmal gelingt, in Führung zu gehen, gewinnen wir dieses Spiel“, war sich Schmied sicher. Doch dazu kam es nicht. Im Gegenteil: Der TVL ließ eine sehr gute Gelegenheit aus, Lorsch erhöhte auf zwei Tore und als Schmied alles auf eine Karte setzte und den siebten Feldspieler brachte, klauten die Gäste den Ball und trafen zum 25:22-Endstand ins leere TVL-Tor.

„Ich bin eigentlich nicht unzufrieden, weil es von uns kein schlechtes Spiel war. Aber die Punkte können uns in der Endabrechnung schon fehlen. Wichtig ist, dass wir in den nächsten Wochen eine bessere Chancenverwertung an den Tag legen. Dann werden wir auch punkten“, ist sich Schmied sicher.

TVL-Tore: Fröhlich (5), Pfendler (5/3), Gaebler, Kühr (je 3), Nieter, Heiler, Deissler (je 2). me