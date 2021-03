Lampertheim. In der Handball-Abteilung des TV Lampertheim will man die Möglichkeiten, die die neue Corona-Verordnung bietet, nicht ausreizen. Training fand zuletzt in einer Reihe mit dem Titel „Jung lernt von Alt“ an den Wochenenden statt, wobei immer ein Aktiver-Spieler sich einem Nachwuchshandballer im individuellen Training im Freien annahm. „Das war eine schöne Aktion“, fand Männer-Coach Achim Schmied.

Der Physiotherapeut schaut mit gemischten Gefühlen auf die jetzige Lockerung und hätte sich zunächst eine etwas abgespeckte Version erhofft: „Für meinen ganz persönlichen Geschmack ist das etwas zu viel auf einmal. Mit dem Amateursport hätte man auch noch zwei Wochen warten können“, findet er, betont aber auch: „Dass Lockerungen zuerst bei der Jugend beginnen, das ist vollkommen richtig.“

Vorbereitungsplan steht

Für seine Bezirksoberliga-Mannschaft hat er den Vorbereitungsplan bereits grob umrissen: Im April soll sechs Wochen mit individuellem Lauftraining – in Kleingruppen wenn gestattet – begonnen werden. Daran schließt sich eine Phase mit Fitnesstraining an, das von Spieler und Fitness-Ökonom Benjamin Eschenauer geleitet wird.

„Ich hoffe, dass wir dann ab Juli wieder gemeinsam trainieren können, auch wenn es anfangs erst auf unserem neuen Rasenplatz sein wird“, freut sich Schmied auf den Bereich hinter der Sporthalle, der gerade in Kooperation zwischen Turn- und Handball-Abteilung hergerichtet wird. „Das bietet uns dann schon wieder ein paar mehr Möglichkeiten.“ me