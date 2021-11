TVL bricht nach der Pause ein

Lampertheim. Am Ende wurde es deutlich – zu deutlich, wenn es nach Thorsten Jakob, dem Co-Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim geht. „Wir haben leider zu Beginn der zweiten Hälfte den Faden verloren. Damit haben wir dem Favoriten natürlich in die Karten gespielt“, meinte Jakob nach der 25:34 (12:15)-Schlappe gegen die ESG Crumstadt/Goddelau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tatsächlich verlangten die Lampertheimer dem Meisterschaftsaspiranten in den ersten 30 Minuten alles ab, waren über weite Strecken auf Augenhöhe. „Da haben wir wirklich gut mitgehalten, besonders mit unserer Deckung“, fand Jakob, der zudem in Max Griesheimer einen herausragenden Rückhalt zwischen den Pfosten hatte. Der junge Keeper kam nach einer Viertelstunde für Nicolas Thamm und führte sich mit zwei gehaltenen freien Würfen glänzend ein. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre auch ein besseres Ergebnis als der Drei-Tore-Rückstand zur Pause möglich gewesen.

Überhastete Abschlüsse

Eigentlich sollte nach dem Seitenwechsel der Anschluss hergestellt werden, um Crumstadt/Goddelau so richtig zu ärgern, doch der Schuss ging nach hinten los: Nach ein paar unvorbereiteten Abschlüssen lagen die Lampertheimer mit 13:20 hinten. Davon erholten sie sich nicht mehr. „In der ersten Hälfte waren wir immer dann erfolgreich, wenn es uns gelungen ist, die großen Spieler in der Crumstädter Deckung in Bewegung zu bekommen. Wir haben lange Kreuzbewegungen im Rückraum durchgeführt und dadurch Lücken gefunden. Das haben wir leider nach der Pause nicht gemacht und das wurde bestraft“, so Jakob.

Hinzu kamen in der Folge noch einige vergebene frei Würfe, so dass der Favorit kontinuierlich davon zog. Beim 27:16 betrug der TVL-Rückstand erstmals elf Tore. Die Gastgeber versuchten zwar alles, stellte auch noch einmal die Deckung um, aber Crumstadt spielte im Stile einer Spitzenmannschaft seinen Stiefel herunter. Sehr auch zur Freude von Frank Herbert, dem Bürstädter auf der ESG-Trainerbank: „Wir waren in der zweiten Hälfte sehr dominant durch unsere stabilere Deckung. Hätte wir am Ende nicht viel gewechselt, wäre der Sieg noch deutlicher ausgefallen“, war Herbert überzeugt. Da wollte Jakob nicht widersprechen: „Wir konnten erst wieder etwas besser mitspielen, als Crumstadt einen Gang runtergeschaltet hat.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TVL-Tore: Gaebler (5), Heiler (4), Deissler (3), Pfendler, Nieter (je 3/2), Fröhlich, Karb, Eschenauer (je 2), Kettler (1). me