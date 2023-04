TV tanzt in den Mai

Lampertheim. Der TV Lampertheim tanzt in den Mai und pflegt damit die Tradition, den Frühling zu begrüßen und eine gute Zeit mit Freunden zu verbringen. Genau das wollen die Akteure der Abteilungen Fußball, Handball, Turnen und Leichtathletik des TV Lampertheim, die erstmals gemeinsam die Veranstaltung organisieren, die am 30. April ab 18.30 Uhr in der Jahnturnhalle stattfindet.

DJ Patrese und DJ Eleven Wolf wollen für gute Stimmung sorgen und mit einer Mischung aus Kulthits und aktuellen Charts alle Wünsche des Publikums erfüllen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und der Erlös der Veranstaltung kommt den jeweiligen Jugendabteilungen zu Gute. Auch für alle, die an diesem Tag an der Spargelwanderung teilnehmen, ist es eine großartige Gelegenheit, den Abend mit guter Musik ausklingen zu lassen..

Der Eintritt beträgt 10 Euro an der Abendkasse und 8 Euro im Vorverkauf. Karten sind ab sofort an der ELAN-Tankstelle, dem Weltladen und bei Me & More in Lampertheim erhältlich. kur/red