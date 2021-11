TV Lampertheim weiß um hohen Druck

Lampertheim. Der Druck auf die Handballer des TV Lampertheim ist groß: Nach zwei Heimspielen zum Saisonstart wartet das Bezirksoberliga-Team von Trainer Achim Schmied weiterhin auf den ersten Punktgewinn und jetzt kommt am Sonntag (18 Uhr) die ebenfalls noch punktlose SKV Mörfelden in die Jahnhalle. „Das Spiel müssen wir unbedingt gewinnen, zumal danach wieder richtige dicke Brocken kommen“, fordert Schmied, der allerdings mit Rückenbeschwerden unter der Woche das Training nicht leiten konnte.

Schwache Chancenverwertung

Aber der Übungsleiter weiß natürlich, worauf es gegen die SKV ankommen wird: „Bislang war es so, dass wir eigentlich ordentlich gespielt, aber unsere Chancen nicht genutzt haben“, erinnert er an die 22:25-Auftaktniederlage gegen Lorsch/Einhausen und die 25:34-Schlappe gegen Crumstadt vor einer Woche. „Ich denke nicht, dass wir mit einer besseren Trefferquote Crumstadt hätten schlagen können. Das ist eine Top-Mannschaft. Aber wir hätten das Ergebnis auf alle Fälle erträglicher gestalten können“, so Schmied. Entsprechend lag in den Trainingseinheiten der Fokus in erster Linie auf dem Angriffsspiel: Die Würfe sollen konsequenter und aus der Bewegung kommen, die Aktionen dürfen auf keinen Fall mehr so halbherzig sein wie es zuletzt immer mal wieder der Fall war.

An der stabilen Deckung möchte Schmied indes festhalten: „Da standen wir auch gegen Crumstadt über weite Strecken gut. Aber auch in der Abwehr wird viel über den Willen funktionieren. Gegen Mörfelden müssen wir hier 100 Prozent abrufen“, fordert der Coach.

Positiv: Vor dem Kellerduell kann Schmied auf seine Bestbesetzung zurückgreifen. Nachdem ursprünglich mit 4:2 Punkten aus den ersten drei Saisonspielen in eigener Halle kalkuliert wurde, gilt es nun, zumindest mit 2:4 aus dieser Serie hervorzugehen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass es eine extrem kurze Runde ist ohne Rückspiele, in denen man vielleicht noch etwas korrigieren könnte. Und danach geht es in die Auf- und Abstiegsrunde. Wenn wir den Sprung in die Aufstiegsrunde – sprich unter die ersten Sieben – schaffen wollen, dürfen wir keine Punkte mehr liegen lassen. Da schmerzt die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Lorsch/Einhausen“, rechnet Schmied vor und hofft nun, dass seine junge Mannschaft die nötige Reaktion zeigt und mit einem Erfolg gegen die SKV Mörfelden Selbstvertrauen für die kommenden Partie tanken kann. me

