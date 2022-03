TV Lampertheim sammelt fleißig Müll rund um Jahnhalle

Lampertheim. An der Aktion „Saubere Gemarkung“ der Stadt Lampertheim beteiligte sich auch der TV Lampertheim. Zwischen 9 und 12 Uhr fanden sich hierzu zahlreiche Vereinsmitglieder des TV am Sportgelände an der Jahnhalle ein. Bei sehr schönem Wetter sammelten die kleinen und großen Helfer begeistert sämtlichen Müll innerhalb und rund um das Vereinsgelände. Das Gelände wurde somit von allerhand Unrat befreit und ist nun wieder in einem gepflegten Zustand. Alle Vereinsmitglieder hoffen, dass dies möglichst lange anhält. red (Bild: TVL)

