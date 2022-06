Der Turnverein Hofheim (TVH) ist am ersten Juliwochenende Gastgeber des Bergsträßer Turnfestes. Sowohl in der Sporthalle als auch im Stadion finden am Samstag, 2. Juli, ab 13 Uhr, und am Sonntag, 3. Juli, ab 9.30 Uhr Wettkämpfe statt.

Die offizielle Eröffnung erfolgt Samstag um 13 Uhr in der Sporthalle, Beginn der Wettkämpfe für Teilnehmer ab dem 14. Lebensjahr ist dann eine Stunde

...