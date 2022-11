Turnerinnen zeigen ihr Können

Lampertheim. Die Einzel-Pokalwettkämpfe der Schüler- und Jugendturnerinnen des Turngau Bergstraße standen in Einhausen auf dem Programm. Insgesamt nahmen rund 130 Turnerinnen der Vereine TSV Auerbach, TSG Bürstadt, SG Wald-Michelbach, TV Lampertheim, TV Bürstadt und TV Einhausen teil. Der TV Lampertheim war mit insgesamt 20 Turnerinnen am Start, welche teils beachtliche Platzierungen bis hin zu Treppenplätzen erzielen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wettbewerbe begannen mit dem Wahlwettkampf P2-P6 (Jahrgang 2010 und jünger). Hier konnte Mareike Bohne den dritten Platz belegen, gefolgt von Noemi De Maio auf Rang vier, Kalotta Köcher auf Platz fünf, Karina Gröbke auf Rang sieben, Greta Reitz auf Platz zehn und Dhurata Bytyqi auf Platz 16.

In der Leistungsklasse IV (Jahrgang 2011 und jünger) konnten von den Lampertheimerinnen zwei Treppenplätze errungen werden. Hier kamen Maylin Sweeney auf Rang zwei und Anna Schmitt auf Platz drei. Die weiteren Plätze der Lampertheimer Turnerinnen belegten Leni Ziegert (10), Emma Ungefug (12) und Lina Hoock (13).

Mehr zum Thema Fußball-Kreisoberliga Alemannia schielt auf Platz zwei Mehr erfahren

In der Leistungsklasse IV (Jahrgang 2009 und jünger) gingen nur zwei Turnerinnen insgesamt an den Start. Ella Bastert belegte hier Rang eins vor ihrer Teamkollegin Nuri Colditz.

Später traten dann Gina Ernst (P4-P9, jahrgangsoffen) und Annina Geier (Wahlwettkampf P4-P9/Jahrgang 2008 und jünger) an und belegten die Plätze drei und vier. Und auch die jüngsten Turnerinnen des TV Lampertheim konnten Erfahrungen sammeln. Bei ihrem Wahlwettkampf P2-P3 (Jahrgang 2014 und jünger) belegten von insgesamt 30 Turnerinnen Melia Kruschenski Platz drei, Clara Kunze Rang sechs, Melina Rieker wurde Achte, Emmi Hensel landet auf Platz zehn und Pia Kusch auf Rang 20.

Die Landesligamannschaft des TVL – bestehend aus Evelyn Graf, Sydney Wennemede, Leonie Langner, Ella Bastert, Nuri Colditz, Maylin Sweeney und Anna Schmitt – startete indessen in Großostheim. In einem sehr starken Teilnehmerfeld mit acht Teams belegte die noch junge Mannschaft den siebten Platz im Finale. Von insgesamt 16 Teams in der Landesliga V in Hessen schließen die TVL-Turnerinnen somit ihre erste Landesligasaison überhaupt mit dem Start im Finale und einer tollen Endplatzierung ab. red