Turnen, basteln, sägen

Lampertheim. Nachdem das alte Jahr weitestgehend ruhig zu Ende ging, startete das neue in der Schülerbetreuung der Schillerschule Lampertheim des Vereins Lernmobil Viernheim ebenso entspannt mit den Ferienspielen.

Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten durch Corona fand das gesamte Programm für die 19 Jungen und Mädchen in den Räumlichkeiten der Schülerbetreuung und auf dem Schulgelände statt. Bedingt durch das nasskalte Wetter, wurde viel gebastelt, gesägt und gehämmert. So entstanden in der Woche Traumfänger und kleine Murmelbahnen für zu Hause. Zwischendurch wurde in der Sporthalle geturnt, und die Regenpausen wurden genutzt, um mit den Inlinern auf dem Schulhof zu fahren.

In der Ferienbetreuung der Schillerschule war auch im neuen Jahr Einiges geboten. So versuchten sich die kleinen Künstler und Künstlerinnen am Stil Picassos. © Lernmobil

Besondere Highlights des Programms waren das kreative Gestalten von Keramiken und das Malen von Gesichtern im Stile Pablo Picassos mit Pastellkreide. red