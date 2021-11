Lampertheim. Die Ungeduld mancher Menschen scheint dieser Tage kaum Grenzen zu kennen. So berichtet der Lampertheimer Arzt Walter Seelinger am Dienstagabend von „tumultartigen und beängstigenden Szenen“, die sich tagsüber vor seiner Praxis abgespielt hätten. Weil ihnen das Warten auf den PCR-Test zu lange war, hätten Leute an die Fensterscheiben geklopft, um das Prozedere zu beschleunigen. Auf

...