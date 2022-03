Stephan Kaiser platzierte seinen Matchball – und dann gab es kein Halten mehr in der Sedanhalle. Völlig euphorisch wurde der 31-jährige Hofheimer von den heimischen Fans gefeiert, nachdem er überraschend Marius Hagemann in vier Sätzen abgefertigt hatte. Später, als Istvan Molnar am Nebentisch den 6:0-Heimsieg gegen den TTS Borsum besiegelte, sprang der Ersatzmann des TTC Lampertheim auf den

