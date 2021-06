Trockenübungen vorbei: SG Neptun kehrt ins Wasser zurück

Lampertheim. Nach einer schier endlosen Zwangspause konnten die Schwimmer der SG Neptun Lampertheim am Montag erstmalig wieder im Wasser trainieren. Bei optimalen Bedingungen, blauem Himmel und Sonnenschein pur waren die Kinder und Jugendlichen mit absoluter Begeisterung dabei. Die angenehme Wassertemperatur trug ihr Übriges bei, dass das Training trotz der ungewohnten Belastungen zu einem großen Schwimmspaß wurde. In der Hoffnung auf weiterhin tolles Trainingswetter und wieder regelmäßiges Schwimmtraining freut sich die SG Neptun Lampertheim, wieder alle Sportler in ihren Trainingsgruppen zu begrüßen. red (Bild: SG Neptun)

