Trockenheit fordert Stadt

Lampertheim. Geht es nach Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos), sollte die Stadt Lampertheim künftig sparsamer mit Trinkwasser umgehen. „Wir müssen sicherlich darüber nachdenken, welche Systeme wir einsetzen können, um den Wasserbedarf nachhaltig zu decken“, sagte er. Es stelle sich die Frage, inwieweit sich Brauchwasser im privaten Bereich sowie für gewerbliche oder industrielle Zwecke nutzen lässt. Dafür eigne sich beispielsweise gesammeltes Regenwasser.

So biete es sich etwa an, den künftigen Bauhof der Stadt mit einem Brauchwassersystem auszustatten. Gefiltertes Regenwasser lasse sich sowohl für die Toilettenspülung als auch für die Bewässerung von Gärten und Grünanlagen nutzen. „Insofern stellt sich generell bei Neubauprojekten, wie etwa beim Gleisdreieck, die Frage, inwieweit wir solche Vorhaben als Auflage in einen Bebauungsplan einbringen können“, fügte der Bürgermeister hinzu. Grundsätzlich müsse man auch beachten, wie ausgereift die aktuelle Technik ist und welche Systeme sich für private Bauherren eignen.

Wie in weiten Teilen der Republik war es im vergangenen Sommer auch in Lampertheim trockener als üblich. Das zeigt sich anhand der Zahlen, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Hilfe einer Station zur Niederschlagsmessung in Neuschloß registriert hat. Demnach fielen pro Quadratmeter etwa 100 Liter weniger Niederschlag als der ermittelte 30-jährige Durchschnitt zwischen 1991 und 2020. Der lag während dieser drei Jahrzehnte bei 647 Liter pro Quadratmeter, heißt es dazu vom DWD. wol