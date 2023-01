Trinkwasserleitungen werden in Hofheim erneuert

Hofheim. Wegen Arbeiten an der Trinkwasserleitung muss die Ortsdurchfahrt von Hofheim gesperrt werden. Wie die Stadt Lampertheim mitgeteilt hat, wird die Sperrung der Landesstraße 3411 beziehungsweise der Hofheimer Bahnhofsstraße in drei Abschnitte unterteilt und voraussichtlich bis Ende September andauern.

Start der Arbeiten ist den Angaben zufolge Montag, 23. Januar. Konkret werden die Leitungen der Trinkwasserversorgung und die Hausanschlüsse im Bereich der Ortsdurchfahrt im Auftrag des Versorgers Energieried erneuert. Zunächst wird demnach vom 23. Januar bis 12. Mai eine Sperrung der Bahnhofstraße im Teilstück zwischen Rathenaustraße und Steffanstraße vorgenommen. Am 3. April wird zudem ein Bereich rund um die Kreuzung an der Bahnhofstraße und der Rathenaustraße gesperrt. Das dürfte den Angaben zufolge bis 21. April andauern. Anwohner und Besucher müssen zudem noch eine Sperrung in der Zeit vom 24. April und dem 12. Mai ertragen. Dabei wird ein Bereich rund um die Kreuzung an der Bahnhofstraße und der Steffanstraße gesperrt.

Ein weiterer Bauabschnitt wird in der Zeit zwischen 15. Mai und 21. Juli nicht mehr befahrbar sein. Dabei handelt es um das Teilstück der Bahnhofstraße zwischen Wattenheimer Weg und Steffanstraße. Der dritte Bauabschnitt ist in der Zeit vom 14. August bis ungefähr 29. September vorgesehen. Dabei soll die Bahnhofstraße im Teilstück Backhausstraße und Bibliser Weg abgesperrt werden. Die Anliegerinnen und Anlieger werden dringend gebeten, die Haltverbote einzuhalten, „damit insbesondere dem Nah- und Schulbusverkehr sowie dem landwirtschaftlichen Verkehr die Durchfahrt möglich ist“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Ferner seien in den Zufahrtsstraßen südlich der Bahnhofstraße Haltverbote eingerichtet worden, um Wendemöglichkeiten zu schaffen sowie Rettungs- und Einsatzfahrzeugen jederzeit die Zufahrt bis an die Vollsperrung zu ermöglichen.

Infoveranstaltung am 11. Januar

Während der Vollsperrung ist den Angaben zufolge eine Befahrung der betroffenen Anwesen nicht, beziehungsweise nur stark eingeschränkt möglich. Anlieger werden daher gebeten, das Anschreiben des Versorgers Energieried zu beachten, das allen Anwohnern in Hofheim zugestellt wurde. Fahrten der Ver- und Entsorger werden durch das bauausführende Unternehmen koordiniert. Der Öffentliche Personennahverkehr nutze bis Ende September die ausgeschilderte Umleitung, so dass der Nah- und Schulbusverkehr gewährleistet ist. Für den Schwerverkehr werde eine überörtliche Umleitung über Landesstraße 3411 Richtung Lampertheim-Rosengarten – Bundesstraße 47 Richtung Bürstadt – Bundesstraße 44 Richtung Biblis – auf die Landesstraße 3411, Bürstadt-Bobstadt in beide Richtungen eingerichtet. red