Trinkwasser doch nicht belastet

Lampertheim/Bürstadt. Analysen haben ergeben, dass keine Verunreinigung mit Fäkalbakterien im Trinkwassernetz des Versorgers Energieried vorliegt. Das teilte Geschäftsführer Frank Kaus am Donnerstag auf Anfrage mit. „Das Abkochgebot kann mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden“, fügte er hinzu. Wie berichtet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit, dass womöglich eine Belastung mit Kolibakterien bestehe. Das Gesundheitsamt des Kreises hatte empfohlen, Wasser mindestens zehn Minuten lang abzukochen, sofern es zum Trinken oder zum Kochen verwendet werde. Entdeckt wurden zuvor Verunreinigung bei Untersuchungen des Trinkwassers im Lessing-Gymnasium sowie bei einer Kontrolle des Duschwassers im Hallenbad. Wie Kaus sagte, war zunächst unklar, weshalb dabei Keime entdeckt wurden. Mit dem Trinkwassernetz habe dies nichts zu tun. Womöglich seien bei der Entnahme der Proben durch Labormitarbeiter keine Handschuhe getragen worden, was eine Kontaminierung bewirkt haben könnte. wol

