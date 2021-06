Trinitatis im Dreiertakt gefeiert

Lampertheim. Gottesdienst und Musik standen am letzten Sonntag des Monats gleich zweimal auf dem Programm der Lukasgemeinde Lampertheim. Um 17 und 19 Uhr fanden jeweils mehr als 70 Besucher den Weg in die Domkirche, um das Fest der Dreieinigkeit zu feiern. Auch wenn es bei Trinitatis um Vater, Sohn und den Heiligen Geist gehe, so spielten Personen kaum eine Rolle, erläuterte Pfarrerin Sabine Sauerwein den christlichen Hintergrund. Das Fest erinnere vielmehr an eine theologische Idee.

Dabei waren die Zuhörer angehalten, der „dreifachen Wirkungsweise Gottes nachzugehen“, der die Gebeugten aufrichte und in dessen Augen „niemand gering“ sei. Während Psalm 113 exemplarisch die Allmächtigkeit des Schöpfers „vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang“ hervorhebe, so habe Goethe 1772 einen etwas anderen Zugang zur Thematik gewählt: „Ich glaubte an Gott und die Natur und den Sieg des Edlen über das Schlechte; aber das war den frommen Seelen nicht genug; ich sollte auch glauben, dass Drei Eins sei und Eins Drei“. Ein launiges Zitat hat nach den Ausführungen Sauerweins auch jener Schweizer Pastor beigesteuert, der glaubte: „Niemand möchte als einfältig gelten, lieber als dreifaltig oder mehr.“ Der ungewöhnliche Dialog mit dem Herrn gipfelte in der Bitte, „dass wir wieder einmal staunen können“.

Bemerkenswert in der Domkirche waren ohne Zweifel die Darbietungen von Heike Ittmann und Patrick Koch. Die Organistin und Lampertheimer Kantorin präsentierte zusammen mit dem Mannheimer Solo-Klarinettisten Werke von Alexandre Guilmant, Charles-Marie Widor, Oskar Frederik Lindberg, Robert Jones und Naji Hakim. Wenngleich die beiden Instrumente als gut harmonierend gelten, so ist die Kombination nur selten zu hören. Dass schon die Eingangsmusik „im Dreiertakt“ erklang, verlieh Trinitatis noch einmal besonderen Ausdruck. 1992 in Tübingen geboren, erhielt Patrick Koch seinen ersten Unterricht vom Vater. Das Musikstudium absolvierte er an der Musikhochschule Stuttgart. Seit Januar 2017 ist Koch als Erster Solo-Klarinettist am Nationaltheater Mannheim engagiert, seit Oktober 2019 ist er darüber hinaus Geschäftsführer der Musikalischen Akademie des Nationaltheaterorchesters Mannheim.

Spezieller Reiz

In Lampertheim bestand das Schlussstück zu Trinitatis aus lediglich zwei Teilen. Doch gerade in der „Durchbrechung“ von Systematiken kann aus Sicht von Pfarrerin Sauerwein ein spezieller Reiz liegen. Inwieweit der Glaube für sie auch einen geselligen Aspekt hat, illustrierte die Theologin anhand des Konzepts von Kurt Marti. In seinem Werk „Die gesellige Gottheit“ hatte der in Bern beheimatete evangelisch-reformierte Pfarrer 1989 eine Gottheit proklamiert, „die vibriert voll Lust und Leben, die überspringen will auf alles und auf alle“.

Folgerichtig beschloss auch die Lampertheimer Pfarrerin die Veranstaltung mit der Hoffnung, dass die Gemeinde schon bald „zu mehr Geselligkeit zurückkehren“ möge – wozu auch das gemeinsame Singen auf der Domwiese gehöre.