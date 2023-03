Trilogie geadelter Sänger

Lampertheim. cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) laden am Samstag, 25. März, 20 Uhr, ein zu „A Trilogy of British Sirs – Tom Jones, Elton John & Rod Stewart“ im Schwanensaal. Einlass ist ab 19 Uhr.

Tom Jones (82), Elton John (76) und Rod Stewart (78) sind die gefeierten Herren (englisch: Sirs) des Projekts der Musiker-Initiative Lampertheim. Dass der 25. März gleichzeitig der Geburtstag von Elton John ist, sei allerdings purer Zufall, betonen die Initiatoren in ihrer Pressemitteilung.

Tom Jones, Elton John und Rod Stewart sind zusammen 236 Jahre alt. Ihr Durchschnittsalter beträgt 78,7 Jahre. Und doch höre und sehe man sie immer noch auf den Bühnen rund um die Welt und ihre Songs ununterbrochen im Radio, betonen die Initiatoren der Show. Jeder von ihnen sei aufgrund seiner langjährigen Erfolge in der Musikbranche sowie deren Einsatz für verschiedene wohltätige Zwecke durch Queen Elizabeth II. zum „Knight Bachelor“ in einen Rang des britischen Adelsstands erhoben. Seitdem dürfen sie sich „Sir“ nennen.

Projektleiter Heiko Persson hat nicht nur eine schlagkräftige Band um sich versammelt, um die besten Songs der drei Briten rüberzubringen, sondern aufgrund der Fülle an Hits dafür gesorgt, dass es ausreichend Material zum Mitsingen und Mittanzen geben wird. Ob „She’s A Lady“, „I’m Still Standing“ oder „Sailing“, es wird ein musikalisch abwechslungsreicher Abend mit einem Programm, welches es so bei den „großen Hitgiganten“ noch nicht gegeben hat.

Es gibt nur noch vereinzelte Sitzplatzkarten für 17 Euro. Sie sind wie auch die Stehplatzkarten 16 Euro bei Horle – Mode und Mehr, Kaiserstraße 19, Telefon 06206/22 39, und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich. kur/red