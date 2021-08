Trickdiebe holen in Lampertheim 14 000 Euro ab

Lampertheim/Ludwigshafen. Eine 80 Jahre alte Frau aus Ludwigshafen ist von Trickbetrügern um ihr Erspartes gebracht worden. Nach einem sogenannten Schockanruf nahmen ihr Kriminelle 14 000 Euro Bargeld ab – in Lampertheim. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Geldübergabe vor einem Gebäude in der Jahnstraße 7 möglicherweise beobachtet haben.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Unbekannter bei der Frau aus Ludwigshafen-Gartenstadt angerufen und sich als Polizeibeamter des Bundeskriminalamtes ausgegeben. Er behauptete, die Enkelin der 80-Jährigen habe mit dem Auto eine Person überfahren und müsse ins Gefängnis, wenn die Großmutter nicht eine Kaution hinterlege. „Geschickt erfand der Betrüger immer weitere Lügen, um die 80-Jährige von seiner Geschichte zu überzeugen“, berichtete die Polizei. So habe er das Gespräch zu einer vermeintlichen Leitstelle weitergeleitet, von der der angebliche Vorfall bestätigt wurde. Da die Seniorin wusste, dass die Enkelin mit dem Auto unterwegs war, erschien ihr die Geschichte plausibel.

Zunächst 40 000 Euro verlangt

Statt der geforderten 40 000 Euro konnte sie jedoch nur 14 000 anbieten, woraufhin der Anrufer einwilligte. Als Treffpunkt wurde die Lampertheimer Jahnstraße 7 vereinbart. Dort ist nach Polizeiangaben dann auch die Geldübergabe erfolgt. Die 80-Jährige habe die 14 000 Euro demnach einer schlanken, dunkelhaarigen Frau zwischen 25 und 30 Jahren ausgehändigt. Diese soll eine kurze Hose und T-Shirt getragen haben. Außerdem habe sie ein schwarzes Auto gefahren. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigshafen entgegen unter Telefon 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de. jei