Treffsicherheit gefragt

Lampertheim. Nach einer zweijährigen Corona-bedingten Zwangspause konnten in diesem Jahr die Ferienspiele beim Schützenverein 1923 Hubertus Lampertheim wieder stattfinden.

Zunächst begrüßte der Erste Vorsitzende Wilfried Olbrich die Kinder sowie die Betreuer der Jugendförderung und erklärte, was sich die Vereinsmitglieder ausgedacht hatten, damit die Kinder einen erlebnisreichen Nachmittag mit jeder Menge Spaß erleben können. So hatte der Schützenverein für die Kinder einen Parcours mit insgesamt sieben Stationen vorbereitet, die dann jeweils von Vereinsmitgliedern betreut wurden.

Bei jeder Station ging es darum, durch Zielen und Treffen sein Geschick zu beweisen und beim Armbrustschießen, Dosenwerfen, Leitergolf und Co. auf den zu Beginn an die Kinder ausgehändigten Laufzetteln Punkte zu sammeln.

Die Kinder wurden in zwei Altersgruppen eingeteilt – und zwar einmal bis neun und einmal ab zehn Jahre. Wilfried Olbrich kündigte an, dass jedes Kind am Ende des Tages ein Diplom erhalten wird, auf dem die erreichte Punktezahl vermerkt wird. Zudem sollte der oder die Beste der jeweiligen Altersgruppe einen Pokal erhalten.

Die Kinder gingen mit Eifer ans Werk und absolvierten den Parcours. Zur Erfrischung und Stärkung gab es zwischendurch kalte Getränke, frische Melone und Würstchen mit Brötchen. Dieses Angebot des Schützenvereins wurde gerne angenommen.

Nachdem alle Kinder den Parcours abgeschlossen hatten, wurden die Laufzettel eingesammelt und ausgewertet. Nun kam der Höhepunkt des Tages: die Siegerehrung. Wie angekündigt wurde jedem Teilnehmer der Ferienspiele ein Diplom überreicht und die erreichte Punktzahl verkündet, was immer mit einem tosenden Applaus unterlegt wurde – besonders bei den Erstplatzierten der jeweiligen Altersgruppe, die neben dem Diplom einen Pokal mit nach Hause nehmen durften.

Wilfried Olbrich bedankte sich bei den Kindern für ihre Teilnahme und bei den vielen freiwilligen Helfern für ihren Einsatz. red