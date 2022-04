Treffpunkt startet wieder

Lampertheim. Die Gemeindegruppe der Lukasgemeinde „Du bist nicht allein“ startet nach langer Corona-Pause wieder. Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen lädt das Team am Sonntag, 10. April um 15 Uhr wieder in die Notkirche zum gemeinsamen Kaffeetrinken, Spielen oder Erzählen ein. Um sich und die anderen Teilnehmer zu schützen, gilt nach wie vor die 3G-Regel. Entsprechende Nachweise sollten mitgebracht werden.

In der Gruppe „Du bist nicht allein“ treffen sich seit 20 Jahren Menschen, die sich alleine fühlen und mit Gleichgesinnten einen schönen Nachmittag verbringen möchten. Ein Team bereitet die Sonntage vor, backt Kuchen, dekoriert die Tische und lässt sich immer etwas Leckeres für das gemeinsame Abendessen einfallen. Auch Fahrdienste werden organisiert. Das Angebot findet einmal im Monat statt und kostenlos.

Initiiert wurde das Angebot der Lukasgemeinde vor 20 Jahren von Pfarrer Karl-Hans Geil und der damaligen Trauergruppe. Durch Gespräche wurde damals klar, dass man gegen die Leere des Wochenendes, die viele Alleinstehende empfinden, etwas tun sollte. Man gründete gemeinsam die Gruppe „Du bist nicht allein“. Menschen, egal welcher Konfession oder Herkunft, finden hier eine offene Tür, ein offenes Ohr und ein offenes Herz.

Brigitte Volk Ansprechpartnerin

Begleitet wird die Gruppe von Anfang an durch Brigitte Volk, Mitglied des Kirchenvorstandes der Lukasgemeinde. Das Team hat sich in den zurückliegenden Jahren etwas verjüngt, freut sich aber nach wie vor über neue Mitstreiter, die auch ihre Ideen einbringen können. Bei Interesse oder sonstigen Fragen zur Veranstaltung ist Brigitte Volk die Ansprechpartnerin unter Telefon 0157/72 63 34 75 oder per E-Mai an brigitte.volk.la@web.de. red