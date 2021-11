Treffen in der Kirche

Hüttenfeld. Die evangelische Kirche in ganz Deutschland steht vor großen Veränderungen und Herausforderungen, so auch die evangelische Landeskirche Hessen-Nassau und mit ihr auch die Gemeinden in Hüttenfeld und Neuschloß. Angesichts tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen und die durch die massiven Kirchenaustritte knapper werdenden Ressourcen, müssen allerorten die Weichen für die Zukunft gestellt werden.

In Hüttenfeld hat dieser Prozess in den vergangenen beiden Jahren bereits mit den Planungen für den Umbau des Gemeindezentrums begonnen, um hier eine Erweiterung der Kindertagesstätte zu ermöglichen. Nun steht der neue Pfarrer Thomas Höppner-Kopf mit dem neuen Kirchenvorstand vor großen Herausforderungen und die Gemeinde soll informiert werden, wie der Zukunftsprozess „EKHN 2030“ der evangelischen Kirche in Hüttenfeld aussehen soll. Jedes Gemeindeglied ist aufgerufen, diesen Prozess mitzugestalten. Kreativität, Optimismus und Zuversicht sind gefragt.

Dazu ist die Gemeinde am Dienstag, 23. November, um 19 Uhr zur Gemeindeversammlung in der Gustav-Adolf-Kirche eingeladen. Aufgrund der Coronalage gilt für alle Teilnehmer die 3-G-Regel, das heißt, sie müssen geimpft, genesen oder mit einem offiziellen Test getestet sein. ron