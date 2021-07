Trauerschwan Franzl tröstet trauernde Susi

Lampertheim. Das Trauerschwan-Pärchen Susi und Franzl schwimmt auf dem Teich des Vogelparks seine Runden. Ein Außenstehender würde nicht auf den Gedanken kommen, dass sich die großen Schwimmvögel erst seit wenigen Tagen kennen. Strolch, der ehemalige Schwan-Partner von Susi fiel einem Fuchs zum Opfer. Das vermuten zumindest die Mitglieder des Lampertheimer Vogelparks.

Da die Schwanenfrau von dem Tag an alleine und mutmaßlich traurig war, entschloss sich der Vorstand, einen neuen männlichen Schwan zu kaufen. Ein guter und seriöser Züchter sollte helfen. In Franken wurde solch ein Züchter ausgemacht, erklärte Stephan Germann, der Erste Vorsitzende des Vogelparks, im Gespräch mit dieser Redaktion.

Artgerecht transportiert

Termine Sonntag, 1. August: Sketche mit der Amateurtheatergruppe HerbstZeitLose, Freitag, 6. August: keltisch-irische Musik mit Dhalia’s Lane Trio, Samstag, 7. August: Blues mit Smoking Lips, Sonntag, 15. August: Theater mit den HerbstZeitLosen, Freitag, 20. August: „Irish & More“ mit Paddy Schmidt, Samstag, 21. August: Rock Unit spielt Rock-Cover, Freitag, 27. August: Pop mit Zeitlos, Samstag, 28. August: Rock’n’Roll mit The Silverballs, Der Eintritt zu den Konzerten kostet pro Person acht Euro. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Für die Theateraufführungen ist der Eintritt frei. Einlass ist ab 13 Uhr, Beginn um 14 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich. roi

Bevor Franzl, der neue Trauerschwan nach Lampertheim umzog, wurde er den Vereinsverantwortlichen per Video vorgestellt. Schnell waren sich die Tierfreunde einig: Der anderthalb Jahre alte Franzl würde gut zu der vierjährigen Schwänin passen. Kurz darauf ging der fränkische Schwan per Tierversand auf Reisen in die Spargelstadt. „Der artgerechte Transport von lebendigen Tieren ist ein besonderes Engagement. Die Tiere sollen möglichst wenig von dem Versand mitbekommen“, erklärt Germann.

„Hier angekommen, muss sich Franzl erst einmal an die neue Umgebung und die fremden Geräusche gewöhnen“, erklärt Germann weiter. Während das neue Schwanen-Paar zaghafte Annäherungsversuche vollführt, nähert sich ihnen laut schnatternd eine Familie Nilgänse. „Diese Gänse gehören nicht zur heimischen Tierwelt und darum gehören sie auch nicht hierher“, erläutert der Vorsitzende. Da sich die Gänse behaupten wollen und aggressiv werden, verjagt Franzl kurzerhand die Störenfriede.

„Die Schwäne erhalten als Nahrung Wassergeflügelpellets, etwas Maiskörner und grünen Salat“, berichtet Germann aus dem Speiseplan der Wasservögel. Um die Kosten für Investitionen und Unterhaltung des Vogelparks decken zu können, haben die Vereinsmitglieder für diesen Sommer ein attraktives Kulturprogramm auf die Beine gestellt (siehe Infobox). An den jeweiligen Konzert- und Theaterterminen hat auch die Gastronomie im Park für Besucher geöffnet. Der Tierbereich muss allerdings weiterhin geschlossen bleiben. roi