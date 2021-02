Lampertheim. Die Stadt Lampertheim hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags Trauerbeflaggung am Rathaus veranlasst. Lampertheim ist die Geburtsstadt des Jesuiten-Paters Alfred Delp, der im Dritten Reich als Mitglied des Kreisauer Kreises im Widerstand war und deswegen auch inhaftiert wurde. Er starb am 2. Februar 1945 in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin. red