Lampertheim. Nie wieder Krieg war nach den Schrecken und Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs die Prämisse über lange Zeit. Der Volkstrauertag war und ist der symbolische Ausdruck dafür, dass solche Geschehnisse in einer humanitären Welt nicht mehr möglich sein sollten. Doch der Krieg in der Ukraine und an anderen Orten der Welt zeigen, dass dieser Gedenktag nach wie vor aktuell ist.

Im

...