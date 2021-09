Trainingsgelände und Biergarten

Lampertheim. Ein besonderer Treffpunkt für Lampertheimerinnen und Lampertheimer war lange Zeit Hüber’s Garten. So mancher Spargelstädter erinnert sich noch gerne an das Lokal mit dem großen Biergarten, das sich in der Riesengasse südlich des Bachgrabens befand. Die Gaststätte hatte ihren Namen von einem früheren Besitzer des Geländes – nämlich von Franz Hüber, der auch Präsident des Sankt-Andreas-Chors gewesen war.

Hier, in seinem Garten, fanden 1898 auch die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum des katholischen Kirchenchors statt. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eröffneten Heinrich Wörner und sein Sohn hier ein Außenlokal. Den Namen Hüber’s Garten behielt der Volksmund jedoch bei.

Schallplattenmusik am Abend

Der Lampertheimer Hans Gunkel und seine Geschwister lebten als Kinder in der Riesengasse ganz in der Nähe der Gaststätte. Beim Anblick des Fotos, so berichtete er, habe er sich sofort an Hüber’s Garten erinnert. An manchen Tagen, wenn sie abends im Bett lagen, wehte Schallplattenmusik aus dem Lokal herüber, erzählt Gunkel. Lieder, die damals gerne gehört wurden wie „Blaue Nacht am Hafen“ und „Du bist die Rose vom Wörthersee“.

Tagsüber beobachtete Hans Gunkel oft die Bieranlieferung, wenn ein Wagen von Eichbaum vorfuhr. Neben den Fässern trugen die Männer auch große Eisblöcke in das Gasthaus, denn Kühlschränke gab es noch nicht überall. Am Wochenende wurde hier gerne gefeiert und auf einem kleinen Podest wurde getanzt. Unter der Woche trafen sich mehrere Vereine in „Hüber’s Garten” zum Trainieren, etwa der Radsportverein Solidarität, der FC Olympia und der Boxsportclub. In den 1950er Jahren schloss das Lokal. Die Erinnerungen daran sind aber wachgeblieben.

