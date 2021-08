Trainingsfleiß zahlt sich aus

Hüttenfeld. Obwohl die Sportschützen der SG Hüttenfeld (SGH) über ein Jahr nur eingeschränkt auf dem Schießstand trainieren konnten, nutzten insbesondere die Jugendschützen diese Möglichkeit – mit sichtbarem Erfolg: Schülerin Timea Schneider hat es nicht nur zum Auswahlschießen für den Hessenkader geschafft, sondern wird außerdem bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft für die SGH an den Start gehen.

Nach langer Zeit des Einzeltrainings ist auf der Schießanlage im Sportpark „Am Hegwald“ seit wenigen Wochen wieder ein fast regulärer Trainingsbetrieb unter Einhaltung des Hygienekonzepts möglich. Während die erwachsenen Schützinnen und Schützen sich noch zurückhalten, nehmen die Nachwuchsschützen das Training kräftig in Anspruch. Die Trainingsfleißigsten sind die Jugendlichen Lyon Mayer sowie Timon und Timea Schneider. Obwohl Übungsleiter Helmut Günther die Schützen in den Einzeltrainings intensiver betreuen und so ihre Leistung optimieren konnte, ist die Freude über das gemeinsame Training dennoch groß.

Landestrainer gibt Tipps

Timea Schneider zeigte ihr Leistungsvermögen beim Auswahlschießen im Landesleistungszentrum. © Miriam Günther

Ebenso erfreulich ist für die fleißigen Sportler, dass sich allmählich der Lohn für ihr Training zeigt. So nahm Jugendschützin Timea Schneider die Einladung zum Auswahlschießen für einen Platz im Hessenkader im Landesleistungszentrum des Hessischen Schützenverbandes an. Unter den Augen des Landestrainers Bill Murray absolvierten die Kandidaten zunächst ein volles 40-Schuss-Programm stehend und freihändig.

Anschließend erhielten die Gäste ein paar Informationen zum Kader allgemein, aber auch, welche Erwartungen an die Mitglieder im Landeskader gestellt werden. Nach einer Pause zeigte eine Kaderschützin den Knieendanschlag, der vom Landestrainer erläutert wurde.

Ungewohnte Schusspositionen

Daraufhin durften die Gäste selbst aktiv werden: Erstmals konnte Timea Schneider ausprobieren, welche Anforderungen der Knieendanschlag an die Sportler stellt. Nach 30 Schuss war die Stellung jedoch so ungewohnt, dass diese als erster Eindruck reichten. Bei der folgenden Darstellung des Liegendanschlags sah diese Aufgabe schon etwas einfacher aus. Bis alle auf den Schießtischen in der richtigen Position lagen, war es aber doch schwieriger als erwartet. Auch die Ergebnisse beim Schießen ließen dann noch etwas Luft nach oben. Trotzdem hatte die Hüttenfelder Schülerin viel Spaß, konnte viele neue Erfahrungen sammeln und hofft nun auf eine Einladung zum Sichtungsschießen, das am 19. September ebenfalls im Landesleistungszentrum stattfindet. Wegen der aufgrund von Corona reduzierten Standkapazität wird der Hessische Schützenverband dazu nur 40 Jugendliche einladen können. Daher drücken die Hüttenfelder Schützen Timea Schneider nun umso mehr die Daumen, dass sie eine Einladung bekommt.

Traum verwirklicht

Unabhängig von der Entscheidung des Landestrainers über eine Aufnahme in den Kader, hat sich Timea Schneider bereits mit ihrer Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft auf der Olympiaschießanlage in München Hochbrück einen Traum verwirklicht. Der Trainingsfleiß und die dadurch erzielten Ergebnisse haben sich somit schon ausgezahlt.

Am 4. September wird Schneider in München als eine von 164 Schützinnen in der Schülerinnenklasse antreten. Nach dem Motto „Dabei sein ist alles!“ ist schon die Teilnahme ein riesiger Erfolg. Dennoch wird die Hüttenfelderin die kommenden Wochen nutzen, um durch ausgiebiges Training ihr Leistungsniveau zu halten, im besten Fall sogar noch zu steigern. Schließlich wird auch das Ergebnis bei den Deutschen Meisterschaften bei der Auswahl der Kaderschützen berücksichtigt.

Obwohl derzeit zur Betreuung der jugendlichen Schützen nur maximal zwei Personen auf dem Schießstand in München zugelassen sind, wird Timea Schneider nicht ohne einige Begleiter nach München fahren, die sie vor und nach der Meisterschaft unterstützen. Für die anderen Sportler der SGH wird es nächste Woche spannend, wenn die Bezirksdelegiertentagung des Schützenbezirks Starkenburg über die Wiederaufnahme von Rundenwettkämpfen im Herbst unter den derzeitigen besonderen Bedingungen sprechen wird. gün

